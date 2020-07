Etiopia: arrestate 5 mila persone nelle proteste oromo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I testi di Hundessa erano incentrati sulla tutela dei diritti del gruppo etnico oromo, diventati poi dei veri inni durante l'ondata di proteste che ha infiammato la regione a fasi alterne a partire dal 2015. Ieri il governo dell'Etiopia ha ripristinato parzialmente l'accesso alla rete internet dopo una chiusura totale disposta dal 29 giugno a seguito delle violenti proteste scoppiate nella regione di Oromia. Secondo la Commissione di polizia etiope, la connessione a banda larga è stata ristabilita nelle prime ore della giornata, mentre finora solo le missioni diplomatiche straniere, le istituzioni governative e le organizzazioni regionali avevano accesso a internet. La sospensione di Internet è una pratica che le autorità etiopi hanno già scelto in altre occasioni: nel giugno 2019 il governo ripristinò l'accesso alla rete dopo un black out di diversi giorni determinato dopo un tentato golpe. L'interruzione prolungata di Internet era stata in quel caso la seconda a giugno dopo quella di otto giorni avvenuta in concomitanza con gli esami di Stato ma per la quale le autorità non hanno fornito alcuna motivazione ufficiale. (Res)