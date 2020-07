Trasporti: Fit Cisl Lazio, su piano assunzione Atac, meglio tardi che mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meglio tardi, che mai: da otto mesi eravamo in attesa del via libera al piano assunzionale per Atac, essenziale per il miglioramento della performance chilometrica e dei servizi al cittadino, nonché fondamentale per la riduzione dei carichi di lavoro dei dipendenti, sottoposti a sacrifici e a ritmi insostenibili. L'auspicio, adesso, è che i primi reclutamenti avvengano già ad agosto". È quanto dichiara in una nota, il segretario regionale responsabile del dipartimento Mobilità della Fit-Cisl del Lazio, Roberto Ricci, aggiungendo che "adesso, come avvenuto in passato per quanto riguarda il concordato preventivo, sta allo sforzo comune tra management e sindacato recuperare i ritardi nello sblocco dell'iter assunzionale. (segue) (Com)