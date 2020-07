Trasporti: Fit Cisl Lazio, su piano assunzione Atac, meglio tardi che mai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fortunatamente, il Campidoglio ha infine ascoltato la voce dei sindacati e dell'azienda, e compreso che i lavoratori, che hanno attraversato un periodo di sacrifici dovuto al piano di risanamento, e all'emergenza Covid, erano anche sottoposti a carichi eccessivi di lavoro. L'auspicio – prosegue – è che il senso di responsabilità dei dipendenti, e la negoziazione virtuosa tra management e sindacato, continuino a dare i propri frutti, a vantaggio di un'azienda strategica per la Capitale, dell'occupazione e dei cittadini. In ultimo, ribadiamo il nostro grazie ai lavoratori, in prima linea anche durante il duro periodo che abbiamo attraversato ultimamente, a garanzia quotidiana del Trasporto pubblico e della mobilità". (Com)