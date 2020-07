Autostrade: Giacomoni (FI), orizzaonte è mercato, ingresso Cdp sia operazione ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, presidente della Commissione Bicamerale di vigilanza, "è bene che tutti riflettano sui rischi della filosofia di questo governo che professa una maggiore presenza dello Stato nell'economia, sulle ingerenze della politica nelle scelte di libero mercato. Come esponente di Forza Italia, naturalmente, credo che lo Stato debba sì sostenere le imprese italiane in questo momento di difficoltà, ma questo non vuol dire creare una nuova Iri, che peraltro, a differenza di Cdp, gestiva risorse pubbliche e non private, che devono essere remunerate". Parlando sulla Cdp in un'intervista a "Milano Finanza", l'esponente azzurro aggiunge: "L'operazione se si farà, deve essere totalmente di mercato. Per questo è bene che si aggiungano altri investitori istituzionali e privati. Occorre avere un obiettivo chiaro che, secondo me, dovrebbe essere quello di un`operazione ponte da parte di Cassa, con l`approdo alla quotazione in borsa. La mia speranza è che nel tempo la Cassa, con il coinvolgimento delle Sgr italiane, possa gestire un vero e proprio fondo sovrano italiano, che, con incentivi fiscali, possa indirizzare il risparmio verso l`economia reale, affinché gli italiani – ha concluso Giacomoni –, investendo nella crescita del Paese, diventino azionisti del loro futuro". (Rin)