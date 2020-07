Imprese: Cdp e Banca Mps insieme per sostenere aziende italiane in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cassa depositi e prestiti e Banca Monte dei Paschi di Siena hanno concluso due operazioni di finanziamento per complessivi 130 milioni di euro, finalizzate a promuovere la crescita di imprese italiane in Cina garantendo loro la liquidità necessaria all’operatività, in particolare nell’attuale emergenza pandemica determinata dal virus Covid-19. Stando al relativo comunicato stampa, la prima operazione è una linea di credito a breve termine del valore di 100 milioni di euro tesa a sostenere le esigenze di liquidità di breve periodo che le imprese italiane in Cina potranno registrare in contesti di mercato complicati come quello attuale. La seconda operazione è invece una linea a medio-lungo termine in valuta locale di importo pari a circa 240 milioni di renmimbi (equivalenti a 30 milioni di euro) destinata a sostenere i fabbisogni finanziari derivanti da iniziative per la crescita delle imprese italiane operanti in Cina, in particolare di succursali cinesi di società italiane e/o di imprese costituite in Cina e controllate, direttamente o indirettamente, da società italiane. Il finanziamento di quest’ultima, prosegue la nota, è stato interamente concesso da Cdp a valere sulla provvista riveniente dell’emissione inaugurale del “Panda Bond” da un miliardo di renminbi, conclusa con successo lo scorso 31 luglio. CDP è il primo emittente italiano, nonché il primo istituto nazionale di promozione europeo, a effettuare un’emissione obbligazionaria in Cina in valuta locale volta a sostenere imprese italiane già attive o interessate a operare sul mercato cinese. (segue) (Com)