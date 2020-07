Russia: inviato presidenziale annuncia imminente nomina governatore ad interim di Khabarovsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, deciderà presto sulla nomina di un governatore ad interim del Territorio di Khabarovsk, il cui governatore, Sergej Furgal, accusato di aver preso parte all'organizzazione di alcuni omicidi tra il 2004 ed il 2005, quando era comproprietario della società metallurgica Mif-Khabarovsk. È quanto dichiarato dall’inviato presidenziale per il Distretto dell'Estremo Oriente, il vicepremier Jurij Trutnev. "Il problema sarà risolto dal presidente della Federazione Russa, in base alla posizione delle autorità inquirenti", ha dichiarato Trutnev. Fonti di "Kommersant a conoscenza del processo di selezione del nuovo governatore regionale sostengono che uno dei possibili sostituti di Furgal potrebbe essere Konstantin Basjuk, attuale presidente del consiglio di amministrazione dell'aeroporto Khabarovsk. Basjuk è laureato presso la scuola superiore del Kgb dell'Urss ed è un ex agente dell'Fsb. (segue) (Rum)