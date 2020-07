Russia: inviato presidenziale annuncia imminente nomina governatore ad interim di Khabarovsk (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre fonti indicano invece il presidente della commissione per lo sport della Duma di Stato (camera bassa del parlamento) e deputato del Partito liberaldemocratico, Mikhail Degtyarev. Resta aperta ancora la possibilità che a governare la regione sia il vice di Furgal, Jurij Zolochevskij, che potrebbe garantire una transizione morbida. Secondo la legge, in caso di dimissioni anticipate del governatore dopo il primo luglio, l'elezione del presidente della regione è rinviata al prossimo anno. Quindi l'elezione del governatore del Territorio di Khabarovsk si terrà comunque nel 2021. Il tribunale della città di Mosca ieri ha confermato la decisione sulla detenzione preventiva ddi Furgal. L'udienza si è tenuta a porte chiuse a causa delle minacce che sarebbero state ricevute da alcuni partecipanti al procedimento penale. Furgal, eletto governatore dalle 2018 nella regione orientale con il Partito liberaldemocratico (Ldpr), è stato arrestato e trasferito a Mosca il 9 luglio, il giorno successivo è stato confermato il suo arresto fino al 9 settembre. Furgal è uno dei sette presidenti di regioni che non appartengono al partito di governo, Russia Unita: è uno dei tre rappresentanti dell'Ldpr. (segue) (Rum)