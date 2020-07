Tunisia: Ghannouchi chiede intervento ministro Interno dopo proteste dell'opposizione in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’ennesimo sit-in di protesta in parlamento organizzato ieri dal Partito dei destouriani liberi (Pdl), formazione politica di opposizione al governo, il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rachid Ghannouchi, leader del partito islamico Ennahda, ha chiesto l'intervento del ministro dell'Interno e della sicurezza. In una lettera indirizzata al ministro Hisham el Mishishi, il presidente del Parlamento ha chiesto l'intervento "anche con la forza" per evacuare il sit-in in parlamento e liberare i suoi spazi "il più presto possibile". La vulcanica leader del partito laico tunisino e nostalgico del regime di Ben Ali, Abir Moussi, e i membri del suo gruppo hanno protestato all'interno di una serie di spazi parlamentari, tra cui il palco della presidenza, interrompendo i lavori della sessione plenaria per chiedere le dimissioni di Ghannouchi.(Tut)