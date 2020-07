Regno Unito: Ifs, parte di programma finanziamenti governo è di fondi già investiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Istituto per gli studi fiscali (Ifs) del Regno Unito, il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak ha fatto passare un terzo del nuovo programma di finanziamenti del governo come denaro nuovo, quando invece gli 11 miliardi di euro sarebbero stanziamenti che il governo si era già impegnato a spendere in precedenza. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". Secondo l'Ifs, questa mossa si rivelerà "corrosiva per la fiducia" che il pubblico britannico ripone nel governo. Il direttore del centro studi Paul Johnson ha detto che i fondi proposti dal governo non sono ciò che sembrano. "I 6 miliardi di euro di spese in conto capitale non sono un aumento dei piani di bilancio di quest'anno. Sono semplicemente un ricollocamento di fondi da un progetto ad un altro", ha detto Johnson. Il direttore associato dell'Ifs David Phillips ha affermato che "il pacchetto di sussidi da 33 miliardi di euro finisce per essere in realtà un piano da 13 miliardi di finanziamenti aggiuntivi più 8,8 miliardi ricollocati da altri progetti. E le spese in conto capitale non sono più alte di quanto era stato pianificato a marzo". Un portavoce del dicastero delle Finanze ha negato che le dichiarazioni del centro studi siano veritiere. "Il ministero delle Finanze ha approvato sovvenzioni aggiuntive per il Piano per i Lavori", ha detto il portavoce. (Rel)