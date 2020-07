Spagna: "El Mundo", Juan Carlos chiese restituzione dei 65 milioni a Corinna Larsen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 marzo del 2019 Corinna Larsen, scrisse una lettera nella quale comunicava alla casa reale, che il re emerito, Juan Carlos I, nel 2014 le aveva chiesto di restituire i 65 milioni di euro che le aveva trasferito 2 anni prima dalla fondazione panemense "Lucum" con sede in Svizzera, ma di aver rifiutato il rimborso "per evitare potenziali accuse di reati finanziari". E' quanto rivela il quotidiano "El Mundo" che ha avuto accesso alla missiva scritta dallo studio legale londinese Kobre & Kim per conto dell'ex amica del sovrano con l'intenzione di fornire "informazioni di interesse" per re Felipe e la regina Letizia, nonché di "aprire un canale di comunicazione riservato con la Casa Reale" per tutelare "gli interessi di entrambe le parti". L'obiettivo di Corinna Larsen era porre fine "in buona fede" alla "campagna di diffamazione e intimidazione che da sette anni soffriva" sia da parte del re emerito, il quale l'accusava di aver "rubato i suoi beni", che dall'ex generale Felix Sanz Roldan, direttore centro nazionale di investigazione (Cni) fino al 5 luglio 2019, con la "fabbricazione e il filtraggio di centinaia di notizie false nei media spagnoli che sono state rimbalzate dalla stampa internazionale". La Larsen ha rivelato che i servizi segreti britannici, a conoscenza delle "molestie" subite, avrebbero avvertito il capo del Cni attraverso l'ambasciata spagnola a Londra che tali operazioni "dovevano cessare". (segue) (Spm)