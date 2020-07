Oggi il Consiglio Ue, cittadini e futuro dell'Unione al centro ma per Michel il negoziato sarà difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il negoziato di oggi al Consiglio europeo sarà difficile, perché al centro della discussione ci sono i cittadini e il futuro dell'Ue. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, prima della riunione odierna dell’organismo. Si tratta del primo summit in presenza dall’inizio della pandemia, ha ricordato Michel, sottolineando le difficoltà sottese nei negoziati. “Non si tratta solo di denaro, ma dei cittadini, del futuro dell’Unione europea”, ha aggiunto, lasciando però uno spiraglio per il raggiungimento di un possibile accordo.È “difficile” che si possa chiudere il negoziato europeo sul fondo per la ripresa durante il Consiglio Ue che si terrà domani (oggi, ndr) e sabato: sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa organizzato al termine dell’incontro a Bruxelles con il presidente francese, Emmanuel Macron. “Con la Francia siamo stati promotori della ‘lettera dei 9’ e sin dall’inizio di questo percorso ci siamo ritrovati fianco a fianco insieme ad alti paesi”, ha detto Conte, secondo cui l’incontro “è stata un’occasione per scambiaci dei punti di vista” e “per affinare le previsioni e le strategie per domani.Condividiamo la necessità che tutto sia finalizzato al più presto”, pur sapendo che si tratta di un risultato complicato. “Fra 27 capi di Stato e di governo ci sono differenti sensibilità, ma con la Francia condividiamo la necessità di afferrare la dimensione politica. Non è una partita contabile”, ha aggiunto Conte, secondo cui bisogna “affermare bene il senso di una risposta europea forte, condivisa. L’obiettivo è una ripresa economica e sociale per tutti gli Stati membri, soprattutto per quelli più colpiti”.Non si sbilancia su percentuali il presidente del Consiglio alle domande sulla possibilità di chiudere la partita nel corso di questo fine settimana. “La percentuale dipende dall’approccio. Se qualcuno dovesse perdere di vista la dimensione politica e metterla giù come qualcosa di contabile avremo sicuramente ancora da lavorare”, ha detto Conte. “La posta in gioco è l’Europa, una pronta ripresa per l’Europa, la competitività europea nel mondo. Mentre noi stiamo a discutere di qualche miliardo in più o meno, di qualche condizionalità in più o meno, perderemmo la competizione con gli Usa e la Cina a livello globale”, ha aggiunto il primo ministro. “Io credo e spero che tutti vorranno dare un contributo per affinare il progetto nei suoi dettagli, non mi voglio porre il problema su chi porrà gli ostacoli, voglio un approccio positivo”, ha concluso Conte.Il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, sul profilo Twitter ha ricordato che oggi i leader discuteranno della proposta della Commissione per il fondo per la ripresa indicando "coraggio, ambizione, unità e un po' di fortuna" come ricetta per la buona riuscita del Consiglio.(Beb)