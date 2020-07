Mauritania: fallito tentativo di fuga con oltre un milione di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Mauritania hanno avviato un'indagine sul tentativo di prelevare illegalmente 1,4 milioni di dollari tramite un peschereccio turco, che è stato fermato ieri mentre stava per lasciare le acque del paese africano. Secondo fonti del sito web "Sahara Medias", è stato un intermediario mauritano che lavorava con i trafficanti ad avvisare le forze di sicurezza dell'operazione. L'operazione sarebbe potuta riuscire senza intoppi se non ci fosse stato un malinteso tra i trafficanti e il loro intermediario mauritano riguardo all'importo che avrebbe dovuto ricevere, che lo ha portato ad avvisare le autorità. Un'unità della guardia di frontiera, accompagnata da gendarmi e polizia, ha fermato la barca e scoperto la quantità di denaro accuratamente nascosta. Il capitano è stato arrestato e l'importo confiscato e restituito alla Banca centrale della Mauritania come richiesto dalla legge. (Res)