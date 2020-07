Trasporto aereo: Cathay Pacific registra crollo passeggeri del 99 per cento a giugno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea ha registrato un calo dell'utile di circa il 28 per cento lo scorso anno, a oltre 217 milioni di dollari, a causa dei disordini sociali. La compagnia ha pubblicato l'11 marzo il suo rapporto annuale, nel quale il 2019 viene definito "un anno turbolento". Le entrate sono scese a 13,77 miliardi di dollari, in calo del 3,7 per cento rispetto al 2018. L'azienda ha registrato una performance positiva nei primi sei mesi dell'anno scorso, con un profitto di oltre 167,33 milioni di dollari. A causa dei disordini sociali e delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, tuttavia, il gruppo ha registrato un declino nel secondo semestre, nel quale il suo profitto è sceso a 44,27 milioni di dollari. "Nel complesso, i rendimenti di passeggeri e merci sono stati sottoposti a forti pressioni nel 2019 ed entrambi sono stati inferiori a quelli registrati nel 2018", ha affermato nel rapporto il presidente del gruppo Cathay Pacific, Patrick Healy. (segue) (Cip)