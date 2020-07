Trasporto aereo: Cathay Pacific registra crollo passeggeri del 99 per cento a giugno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Cathay Pacific e la controllata Cathay Dragon, le principali compagnie aeree del gruppo, le entrate dei passeggeri nel 2019 sono scese a 9,28 miliardi di dollari, con un calo dell'1,3 per cento rispetto al 2018, a causa della forte concorrenza e della riduzione dei viaggi dovuta ai disordini locali. Per quanto riguarda le entrate mercantili, Cathay Pacific e Cathay Dragon hanno registrato l'anno scorso entrate per 2,72 miliardi di dollari, mentre la domanda mondiale di merci si è indebolita a seguito dell'intensificazione delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. "A seguito dell'impatto dei disordini sociali a Hong Kong nella seconda metà del 2019, la prima metà del 2020 avrebbe dovuto essere estremamente impegnativa dal punto di vista finanziario, con una capacità della stagione invernale già ridotta. Ciò è stato esacerbato dal significativo impatto negativo della Covid-19", ha detto Healy, aggiungendo che la domanda di viaggio è diminuita in modo sostanziale. "Prevediamo che la nostra attività passeggeri sarà sottoposta a forti pressioni quest'anno e che la nostra attività cargo continuerà ad affrontare i venti contrari", ha aggiunto. (Cip)