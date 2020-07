Agricoltura: Coldiretti, addio ad 1 frutto su 3 con clima pazzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato è che quest’anno si stima in Italia - riferisce la Coldiretti - una produzione di pesche e nettarine ridotta del 28 per cento per un raccolto di quasi 820mila tonnellate mentre il quantitativo di albicocche con 136mila tonnellate è più che dimezzato rispetto allo scorso anno (-56 per cento) ma in calo anche le ciliegie con il maltempo che ha falcidiato il raccolto in Puglia. Una tempesta anche nel carrello della spesa con un aumento dei prezzi al consumo dell’11,5 per cento per la frutta e del 4,6 per cento per gli ortaggi che in alcuni casi vengono pagati agli agricoltori al disotto dei costi di produzione. Di fronte al pericolo dell’inganno la Coldiretti consiglia di verificare su cartellini ed etichette obbligatori per legge l’origine nazionale, di preferire le produzioni locali che non essendo soggette a lunghi tempi di trasporto garantiscono maggiore freschezza, privilegiare gli acquisti diretti dagli agricoltori, nei mercati di campagna amica e nei punti vendita specializzati anche della grande distribuzione dove è più facile individuare l’origine e la genuinità dei prodotti. (Com)