Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo al mattino da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con nuvolosità un po' più compatta ad est e sui rilievi settentrionali, dal pomeriggio nuvolosità più irregolare con schiarite più estese su in pianura centro-occidentale. Possibili deboli rovesci residui su settori orientali al mattino, dal primo pomeriggio rovesci o temporali sparsi sui rilievi in possibile estensione anche alla pianura. Minime in live aumento, massime in lieve diminuzione. In pianura minime tra 17-20°C, massime tra 26-29°C. (Rem)