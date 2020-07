Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, nell'ambito dell'iniziativa #100aziendein100giorni, incontra i soci del consorzio di tutela della Formaggella del luinese.Azienda agricola 'Il Vallone’, via Molino Galli - Cuveglio/VA (ore 10.00)L'assessore alle Politiche sociali, Abitative e Disabilità di Regione Lombardia, Stefano Bolognini, visita il Centro diurno per disabili “Itaca”, riattivato recentemente dopo la chiusura dovuta alle misure per il contenimento dell'epidemia da Covid-19.Centro diurno “Itaca”, via Giambellino 127, presso Parrocchia Santo Curato d'Ars (ore 11.00)VARIEVideoconferenza stampa di CNA sugli effetti del Covid sull'economia della Lombardia. Intervengono Alberto Cestari, Centro Studi Sintesi; Daniele Parolo, presidente Cna Lombardia e Gianmarco Senna, presidente commissione Attività produttive del Consiglio regionale lombardo.Modalità telematica (ore 11.00)Assemblea generale di Optime, Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia, e presentazione rapporto annuale.Centro svizzero, via Palestro 2 (ore 12.00)Il segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo e il capogruppo Pd in Regione Lombardia Fabio Pizzul presentano la campagna “In Lombardia non è andato tutto bene. È ora di cambiare”.Diretta Facebook su pagina gruppo Pd Lombardia (ore 12.30)Flash mob di residenti e commercianti di via Costa per ripulire i giardini della via.Via Costa (ore 17.00)(Rem)