Gambia: dipartimento di Giustizia Usa, ex presidente Jammeh ha acquistato villa a Washington con proventi della corruzione

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato l'ex presidente del Gambia, Yahya Jammeh, di aver utilizzato i proventi della corruzione e di aver sottratto fondi pubblici per acquistare una villa in un sobborgo di Washington quando era al potere. Secondo i documenti diffusi dall’emittente “Bbc”, Jammeh avrebbe acquistato un’abitazione da 3,5 milioni di dollari nel 2010 attraverso un trust istituito da sua moglie, Zineb Jammeh. L'ex presidente, al potere in Gambia per oltre 20 anni, vive attualmente in esilio in Guinea equatoriale dopo aver perso le elezioni del 2017, vinte dall’attuale presidente Adama Barrow.(Nys)