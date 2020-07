Energia: Saipem, Scarabeo 8 riprende le attività di perforazione in Norvegia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem e l’operatore norvegese Var Energi hanno raggiunto un accordo per la perforazione di 4 pozzi nel Mare di Barents e nel Mare del Nord, dopo che tali attività erano state originariamente posticipate a seguito della flessione del mercato. Le operazioni - si legge sul sito web di Saipem - inizieranno nel quarto trimestre del 2020 e consentiranno di mantenere inalterata la struttura operativa e le attrezzature dell’impianto, in previsione della ripresa del mercato nel Mare del Nord dove il mezzo è uno dei principali ad operare sin dal 2012. Marco Toninelli, coo della divisione Drilling Offshore, ha commentato: “Saipem esprime piena soddisfazione per aver raggiunto questo accordo strategico e per la ripresa delle operazioni con un cliente importante, malgrado le difficoltà che tutti stiamo fronteggiando”. (Res)