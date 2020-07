Siria: ministero degli Esteri russo, Usa addestrano combattenti nel sud del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Russia ha affermato tramite la propria portavoce Maria Zakharova che gli Stati Uniti stanno addestrando combattenti nel sud della Siria. Lo riferisce l'agenzia stampa russa "Sputnik". Secondo quanto affermato dalla Zakharova, "ci sono informazioni secondo cui chi sta occupando la zona di sicurezza intorno all'insediamento di Al Tanf - stiamo parlando degli americani - addestrano e forniscono armi ai combattenti del gruppo armato illegale Maghawir al Thaura al fine di sabotare azioni in altre zone della Siria". Sempre secondo Zakharova, nelle aree dove si trovano truppe Usa i terroristi "non solo non sono stati eliminati, ma al contrario sono incoraggiati a continuare le proprie attività". (Res)