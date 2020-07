Abruzzo: domani allo stadio Adriatico di Pescara la manifestazione "Più forti di prima”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più forti di prima" è il nome della kermesse di atletica leggera che si terrà domani, sabato 18 luglio allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia". Si tratta di un Test di Allenamento Certificato (T.a.c.), ossia di una manifestazione agonistica regionale open, in questo caso a porte chiuse in virtù delle disposizioni contro la diffusione del contagio Covid-19. L'organizzazione è curata dalla Asd Passologico di Pescara, con il patrocinio del Comune di Pescara e in collaborazione con il Comitato Regionale Fidal Abruzzo. Sono in programma molte gare di rilievo, dalle prove giovanili delle categorie promozionali (Ragazzi e Cadetti), a quelle degli Assoluti (passando per gli Allievi, gli Junior e i Senior). Attesissime saranno le competizioni sui 100 e i 400 piani con moltissimi iscritti – alcuni di buon livello nazionale – provenienti da fuori regione (Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Campania, Puglia); ma non mancheranno i salti e i lanci per una giornata all'insegna dello Sport e della Salute. (segue) (Gru)