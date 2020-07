Ue: sindaco Sala scrive a Merkel, recovery found a progetti green e fiducia alle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla vigilia del Consiglio europeo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha scritto una lettera alla cancelliera Angela Merkel e al presidente del Consiglio europeo Charles Michel per chiedere loro che i recovery found vengano assegnati a progetti green che partano dalle città. Lo ha detto in un’intervista a Radio 24 il sindaco Sala, che è presidente della task force per la ricostruzione post-Covid del network di città internazionale C40. “In questo momento le città vogliono essere protagoniste, perché pensano di essere un buon esempio delle azioni che si possono fare sulla sostenibilità. Se C40, che raggruppa tutte le più grandi città internazionali, ha chiesto a Milano e a me di fare questo passo, è un riconoscimento per la nostra città”, ha esordito il primo cittadino. “Siccome oggi - ha aggiunto - si apre un Consiglio straordinario europeo, io ho scritto alla Merkel e a Charles Michel di indirizzare i fondi del recovery found solo a dei progetti che abbiano un chiaro tenore di decarbonizzazione. In altre parole i meccanismi premianti devono andare verso i progetti green”. “E le ho scritto - ha proseguito il sindaco - ‘Abbi fiducia nelle città, perché le città stanno facendo questa battaglia, quindi considerate l’opportunità che i fondi vadano ai paesi, ma premino progetti che partono dalle città’”. “Non so se ci ascolteranno. Certamente la nostra è un’organizzazione forte in cui ci sono sindaci da tutto il mondo rilevanti e continueremo a spingere in questa direzione”, ha concluso Sala. (Rem)