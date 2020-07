Azerbaigian-Armenia: ministero Difesa di Baku, siamo in grado di colpire la centrale di Metsamor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l’Armenia dovesse tentare di attaccare delle infrastrutture strategiche dell’Azerbaigian, il ministero della Difesa azerbaigiano è pronto a rispondere con un attacco missilistico ad alta precisione contro la centrale nucleare di Metsamor. "La parte armena non dovrebbe dimenticare che i nostri ultimi sistemi missilistici consentono di colpire una struttura nucleare con elevata precisione", ha dichiarato il servizio stampa del ministero della Difesa azero. Il ministero degli Affari esteri armeno ha già definito tali avvertimenti "una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario in generale e della Convenzione di Ginevra". La centrale nucleare si trova a poco più di 37 chilometri a est della capitale dell'Armenia. Il ministero non ha tuttavia specificato che tipo di sistemi missilistici intende utilizzare. In precedenza sono state diffuse delle informazioni in base alle quali l'Armenia avrebbe minacciato di colpire il bacino idrico di Mingachevir. Ufficialmente, tuttavia, non risultano dichiarazioni ufficiali delle autorità di Erevan in merito. (Rum)