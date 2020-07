Congo-Kinshasa: Oms preoccupata per nuovo focolaio di ebola nella provincia dell’Equatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si è detta preoccupata il nuovo focolaio di ebola nella provincia dell’Equatore, nel nord-ovest della Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove si sono registrati 56 casi da giugno. Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal direttore regionale dell'Oms, Matshidiso Moeti, la situazione è resa più complicata dal fatto che diversi casi sono stati segnalati in aree remote a cui è difficile accedere. La nuova epidemia, dichiarata lo scorso 1 giugno, segue quella scoppiata nell’agosto 2018 nelle province di Ituri e Nord Kivu, nel Congo orientale e dichiarata conclusa il mese scorso dopo aver fatto registrare 3.463 casi di contagio e 2.277 morti in due anni.(Res)