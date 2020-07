Nato: Stoltenberg, l'emergenza Covid non sia crisi di sicurezza mantenendo le missioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza scatenata dalla pandemia del coronavirus non deve trasformarsi in una "crisi di sicurezza" continuando a mantenere la capacità operativa delle missioni, la polizia aerea sul fianco orientale e la lotta al terrorismo in Afghanistan. Lo ha affermato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un'intervista al quotidiano spagnolo "El Pais", aggiungendo che se alcune esercitazioni militari sono state annullate, quelle chiave "sono state mantenute" e si sta tornando progressivamente alla normalità. "Dobbiamo fare in modo di mantenere un deterrente credibile nella difesa e, allo stesso tempo, adottare le misure necessarie per prevenire la diffusione del virus", ha spiegato Stoltenberg che ieri ha partecipato a Madrid alla cerimonia di commemorazione della vittime spagnole del Covid-19. Secondo il segretario Onu nel corso delle fasi più acute della pandemia "attori statali e non statali" hanno cercato di approfittare della situazione per "diffondere propaganda, in parte per dividere gli alleati e in parte per minare la fiducia nelle nostre istituzioni democratiche", in particolare da parte di Russia e Cina, ed anche i social network sono stati utilizzati per "diffondere false accuse". Tuttavia, la Nato, secondo Stoltenberg, ha saputo "rispondere fornendo fatti", chiarendo che la risposta alla propaganda "non può essere la propaganda" ma l'informazione libera e indipendente. (Spm)