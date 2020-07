Taiwan: ministro Digitale mette in guardia da rischi 5G cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Integrare apparecchiature elettroniche nell’infrastruttura per le telecomunicazioni di un paese equivale a consentire l’ingresso di un “cavallo di Troia” nella rete. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” il ministro per il Digitale di Taiwan, Audrey Tang. “In Cina non esistono aziende private. Dal punto di vista del Partito comunista cinese, il partito può sostituire la dirigenza (di una azienda) a seconda delle esigenze del momento”, ha dichiarato il ministro con un passato da hacker informatico. “Includere (aziende cinesi) nella propria infrastruttura significa dover prestare la massima attenzione ogni qual volta si aggiorna il sistema, perché potrebbe rendere la rete vulnerabile all’ingresso di un cavallo di Troia nel sistema”. Il 39enne Tang ha dichiarato di aver constatato i rischi connessi all’impiego di apparecchiature fabbricate da aziende quali Huawei e Zte sei anni fa, quando ancora quelle aziende erano poco note al di fuori della Cina, e quando Taiwan era intenta a realizzare la propria rete 4G. (segue) (Cip)