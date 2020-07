Taiwan: ministro Digitale mette in guardia da rischi 5G cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa imporrà restrizioni al rilascio di visti per i dipendenti del colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei per “punirne la complicità negli abusi di diritti umani”. Lo ha annunciato il segretario di Stato Mike Pompeo nel corso di una conferenza stampa il 14 luglio. “Il dipartimento di Stato imporrà restrizioni ai visti per certi impiegati di compagnie tecnologiche cinesi come Huawei, che forniscono sostegno materiali a regimi che si macchiano di violazioni dei diritti umani e di abusi in tutto il mondo”, ha spiegato il capo della diplomazia di Washington. Pompeo ha chiarito ancora una volta di considerare Huawei “un braccio” del Partito comunista cinese, il cui sistema di “sorveglianza di Stato” si occupa della “censura dei dissidenti politici, della realizzazione di campi di internamento di massa nello Xinjiang e della riduzione in schiavitù della popolazione in tutta la Cina”. (segue) (Cip)