Taiwan: ministro Digitale mette in guardia da rischi 5G cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Alcuni impiegati di Huawei forniscono sostegno materiale al regime del Partito comunista cinese che commette abusi dei diritti umani”, ha aggiunto Pompeo, secondo cui l’annuncio deve servire come avvertimento anche ad altre aziende. “Le compagnie di telecomunicazione in tutto il mondo devono considerarsi avvisate: se fanno affari con Huawei, fanno affari con gente che abusa dei diritti umani”. Quest’oggi il segretario di Stato ha anche riservato parole di elogio per il Regno Unito, che ieri ha annunciato l’esclusione del gigante cinese dallo sviluppo della sua rete 5G, e ha annunciato che il 20 luglio si recherà in visita proprio a Londra. "Sono certo che il Partito comunista cinese e le sue minacce nei confronti delle persone libere in tutto il mondo saranno al centro delle discussioni", ha aggiunto. (segue) (Cip)