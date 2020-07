Taiwan: ministro Digitale mette in guardia da rischi 5G cinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pompeo, ha annunciato che partirà il 20 luglio per una visita nel Regno Unito. "Sono certo che il Partito comunista cinese e le sue minacce nei confronti delle persone libere in tutto il mondo saranno al centro delle discussioni", ha detto Pompeo. Il segretario di Stato Usa ha sottolineato che troverà sicuramente tempo per "parlare dell'encomiabile decisione del Regno Unito di escludere Huawei dalla rete 5G e di rimuovere le sue tecnologie dalla rete già esistente". Il segretario di Stato Usa ha accolto con favore la decisione del governo di estromettere Huawei dagli appalti per la realizzazione della rete 5G nel Regno Unito. (segue) (Cip)