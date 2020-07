Taiwan: ministro Digitale mette in guardia da rischi 5G cinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il governo britannico guidato dal premier Boris Johnson ha ordinato il blocco dell’acquisto di tecnologie e infrastrutture della cinese Huawei a partire dal 31 dicembre. Inoltre, il governo britannico ha deciso di sostituire ogni apparecchiatura sinora acquisita da Huawei entro il 2027. L’annuncio ufficiale del governo britannico è stata comunicata al Parlamento per bocca dal ministro per il Digitale, Oliver Dowden, dopo gli incontri del premier Boris Johnson con il Consiglio di sicurezza nazionale e il gabinetto dei ministri. La decisione di Londra arriva dopo quella degli Stati Uniti, che da mesi hanno vietato a Huawei di partecipare agli appalti per la realizzazione della rete 5G. (Cip)