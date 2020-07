Corea del Sud: ministro Commercio chiede a Tokyo di non boicottare sua candidatura all’Omc (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Commercio della Corea del Sud, Yoo Myung-hee, ha annunciato lo scorso 24 giugno la propria candidatura alla carica di direttore generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Lo riferisce la stampa sudcoreana, che ha rilanciato una conferenza stampa tenuta dal ministro questo pomeriggio presso il complesso governativo di Sejong, a Seul. “La Corea del Sud può divenire un ponte in grado di collegare i paesi in via di sviluppo alle economie avanzate”, ha dichiarato Yoo, riferendosi forse al particolare e controverso status di paese in via di sviluppo di cui Seul gode limitatamente al suo settore agricolo. La 53enne Yoo è il terzo politico sudcoreano a candidarsi alla guida dell’organizzazione internazionale con sede a Ginevra. La candidatura giunge in un momento delicato per l’Omc, alle prese con la crescente conflittualità tra i paesi membri in merito alle norme del commercio globale. Se eletta, Yoo sarebbe il primo cittadino sudcoreano a guidare l’Omc. E’ probabile però che la candidatura del ministro susciterà ulteriori tensioni all’interno dell’Organizzazione, che è teatro dallo scorso anno di una disputa commerciale tra la stessa Corea del Sud e il Giappone. Proprio la scorsa settimana, Seul è tornata ad appellarsi all’Omc per ottenere la revoca dei vincoli alle esportazioni di materiali per l’elettronica varati dal Giappone. (segue) (Git)