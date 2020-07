Corea del Sud: ministro Commercio chiede a Tokyo di non boicottare sua candidatura all’Omc (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha respinto a giugno la proposta della Corea del Sud di istituire una camera di risoluzione delle controversie presso l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per discutere una soluzione ai vincoli alle esportazioni tecnologiche varate da Tokyo ai danni del paese vicino, e dopo mesi di infruttuosi negoziati in sede bilaterale. Il Giappone ha espresso la propria posizione nel corso di un incontro dell’organo di conciliazione dell’Omc: Tokyo sostiene che in vincoli all’esportazione di materiali per i semiconduttori verso la Corea del Sud siano giustificati dai regolamenti dell’Omc relativi al potenziale impiego a fini militari. Il governo giapponese ha anche respinto l’accusa di Seul di aver agito a fini politici. La rappresentanza Usa presso l’organo di conciliazione avrebbe sostenuto la posizione espressa dal Giappone. (segue) (Git)