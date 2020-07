Corea del Sud: ministro Commercio chiede a Tokyo di non boicottare sua candidatura all’Omc (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico antagonismo tra Giappone e Corea del Sud si è riacceso il mese scorso: il 19 giugno il governo sudcoreano ha chiesto all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) di aprire formalmente una camera di risoluzione delle controversie per discutere i vincoli commerciali imposti al paese dal Giappone, entrati in vigore a luglio dello scorso anno. L’annuncio segue di due settimane la decisione di Seul di riaprire il contenzioso tra i due paesi presso l’Omc, in risposta all’assenza di progressi apprezzabili sul fronte dei negoziati diretti tra i due vicini asiatici. Seul aveva rinunciato a proseguire il contenzioso presso l’Omc, come segno di buona volontà per una risoluzione amichevole della controversia, innescata al culmine delle rinnovate tensioni tra i due paesi in merito a controversie storiche risalenti all’occupazione coloniale giapponese della Penisola coreana. La scorsa estate Tokyo ha bloccato l’esportazione verso la Corea del Sud di materiali come fotoresist e poliimmidi vitali per l’industria elettronica di Seul. Nei mesi successivi Tokyo ha aperto al dialogo, ma si è dimostrata poco propensa ad una effettiva revoca dei vincoli all’export. (segue) (Git)