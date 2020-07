Corea del Sud: ministro Commercio chiede a Tokyo di non boicottare sua candidatura all’Omc (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri sudcoreano ha già contestato in diverse occasioni presunte “distorsioni complete della storia” nella presentazione dei siti in questione da parte delle autorità giapponesi. Il Giappone ha aperto al pubblico la scorsa settimana il centro informazioni dei “Siti della rivoluzione industriale giapponese Meiji”. L’esibizione cita effettivamente il ricorso al lavoro di cittadini coreani in diversi dei siti in questione, ma incorpora testimonianze di coreani di seconda generazione abitanti in Giappone secondo cui presso i siti in questione non era praticata alcuna discriminazione o forma di lavoro forzoso: una chiave di lettura che secondo Seul è in aperto contrasto con la realtà storica. (segue) (Git)