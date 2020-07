Corea del Sud: “Korean New Deal”, Moon invia appello alla concordia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha tenuto ieri un intervento di fronte all’Assemblea nazionale, chiedendo il sostegno dei legislatori di tutti gli schieramenti e delle parti sociali per una “politica della cooperazione” e per il lancio di un processo di riforma sociale ed economica all’insegna della concordia nazionale. Moon ha tenuto il proprio intervento in occasione della cerimonia per l’avvio formale dei lavori dell 21ma Assemblea nazionale: la legislatura è ufficialmente iniziata lo scorso 30 maggio, a seguito delle elezioni parlamentari in quel paese, ma le scorse settimane sono state segnate da gravi tensioni tra maggioranza e opposizione parlamentari. Moon ha dichiarato ieri che l’Assemblea è distante dalle aspettative dei cittadini. “Penso che il peggior fallimento sia stato in termini di cooperazione politica”, ha detto il presidente, che ha presentato il vasto programma di rilancio socio-economico, battezzato dal suo governo “Korean New Deal”, come l’occasione per un nuovo capitolo di cooperazione costruttiva tra i soggetti politici e le diverse parti sociali del paese. “Non è necessario scambiarsi accuse, ma dobbiamo tutti ammettere le nostre colpe collettive, io per primo. La 21ma Assemblea nazionale deve porre fine a un’era di ostilità politica e inaugurarne una di cooperazione”, ha dichiarato Moon. (segue) (Git)