Corea del Sud: “Korean New Deal”, Moon invia appello alla concordia nazionale (2)

- L’amministrazione del presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha presentato il 15 luglio un piano di spesa post-coronavirus da 133 miliardi di dollari, che il presidente ha battezzato “Korean New Deal”: un richiamo ai programmi varati dal presidente Usa Franklin Roosevelt per far emergere gli Stati Uniti dalla Grande depressione degli anni Trenta. L’obiettivo del governo è di investire 160mila miliardi di won (132,67 miliardi di dollari) e creare 1,9 milioni di posti di lavoro nell’arco dei prossimi cinque anni. “Il Korean New Deal è il nostro nuovo piano centennale, rappresenta un cambio di paradigma e un balzo in avanti verso un nuovo modello economico”, ha dichiarato il presidente sudcoreano durante un incontro con i leader del mondo produttivo alla Casa Blu. “L’era post-coronavirus si avvicina, e presto potremmo non disporre più del tempo necessario a rinviare mutamenti storici come le azioni contro il cambiamento climatico e i mutamenti di paradigma verso una società inclusiva”, ha detto Moon. Il piano presentato dal governo si divide in due pilastri fondamentali, che danno priorità allo sviluppo dell’economia digitale e a modelli di crescita ecosostenibile; in aggiunta, il piano prevede misure di rafforzamento delle tutele sociali. (segue) (Git)