Indonesia: coronavirus, misure di distanziamento sociale prorogate al 30 luglio

- Il governo dell’Indonesia ha deciso di prorogare al 30 luglio le misure di distanziamento sociale in vigore nell’area di Giacarta, alla luce del nuovo aumento dei contagi nella capitale. Le misure in vigore a Giacarta costituiscono una fase di transizione dopo la revoca del lockdown parziale in vigore nella città, il mese scorso. Ad annunciare la proroga del distanziamento sociale è stato il governatore di Giacarta, Anies Baswedan. La scadenza di tali misure era originariamente programmata per oggi, 17 luglio, ma nelle scorse 24 ore la capitale ha segnalato 312 nuovi contagi da coronavirus e sette decessi, a conferma di una nuova tendenza negativa emersa in Indonesia e in diversi altri Paesi del globo. Giacarta, la cui area metropolitana ospita oltre 10 milioni di persone, resta uno dei principali focolai della pandemia in Indonesia. L’allentamento delle misure emergenziali, che il mese scorso ha consentito la progressiva riapertura delle attività economiche, ha alimentato un aumento dei casi di contagio. Il bilancio della pandemia a Giacarta è quasi raddoppiato a 15,636 contagi dalla revoca del blocco alle attività economiche, mentre il bilancio delle vittime è aumentato a 713. (Fim)