Imprese: il colosso taiwanese Tsmc pronto a bloccare le forniture di chip a Huawei (2)

- “Anche se le regolamentazioni in oggetto hanno appena superato la fase dei commenti pubblici, il Bis (Bureau of Industry and Security, agenzia del dipartimento del Commercio Usa che si occupa di questioni riguardanti la sicurezza nazionale e l’alta tecnologia) non ha ancora formulato regole definitive. Date le circostanze, non intendiamo fornire wafer (a Huawei) dopo il 14 settembre”, ha spiegato Liu. I nuovi vincoli alle esportazioni varati dagli Usa nei confronti dei fornitori di Huawei obbligano questi ultimi ad ottenere licenze speciali laddove le forniture includano tecnologie e sistemi di produzione statunitensi. Tsmc e altri produttori di chip non hanno ottenuto dagli Usa il permesso di processare nuovi ordini da parte di Huawei dopo il 15 maggio, ed hanno tempo sino al 14 settembre per evadere gli ordini già ricevuti. (Cip)