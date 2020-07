Cina: coronavirus, città di Urumqi cancella voli dopo nuovo contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Urumqi, la capitale della regione nord-occidentale cinese del Xinjiang ha cancellato centinaia di voli oggi, a seguito della notizia del suo primo caso di coronavirus dopo circa cinque mesi. Secondo i dati della società di dati aeronautici Variflight, le misure di controllo epidemico hanno portato alla cancellazione di oltre 600 voli di linea all'aeroporto internazionale di Urumqi Diwopu, ovvero oltre l'80 per cento del totale della giornata. Urumqi ha anche sospeso i servizi della metropolitana a partire dalla fine ieri, 16 luglio. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito di dieci nuovi contagi da Covid-19 confermate nella Cina continentale, un caso trasmesso localmente nello Xinjiang e nove che coinvolgono viaggiatori internazionali dall'estero. Ieri, le autorità sanitarie di Urumqi hanno dichiarato che una donna di 24 anni con sintomi come mal di gola, febbre e mal di testa, si è rivelata positiva al coronavirus. Tre persone con cui ha avuto stretti contatti sono risultate positive ma non hanno mostrato sintomi. Sempre ieri, la provincia orientale cinese dello Zhejiang ha riportato un caso asintomatico che ha coinvolto un viaggiatore dello Xinjiang.(Cip)