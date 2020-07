Taiwan: il ministro per il Digitale mette in guardia dai rischi del 5G cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Integrare apparecchiature elettroniche nell’infrastruttura per le telecomunicazioni di un paese equivale a consentire l’ingresso di un “cavallo di Troia” nella rete. Lo ha dichiarato al quotidiano “Nikkei” il ministro per il Digitale di Taiwan, Audrey Tang. “In Cina non esistono aziende private. Dal punto di vista del Partito comunista cinese, il partito può sostituire la dirigenza (di una azienda) a seconda delle esigenze del momento”, ha dichiarato il ministro con un passato da hacker informatico. “Includere (aziende cinesi) nella propria infrastruttura significa dover prestare la massima attenzione ogni qual volta si aggiorna il sistema, perché potrebbe rendere la rete vulnerabile all’ingresso di un cavallo di Troia nel sistema”. Il 39enne Tang ha dichiarato di aver constatato i rischi connessi all’impiego di apparecchiature fabbricate da aziende quali Huawei e Zte sei anni fa, quando ancora quelle aziende erano poco note al di fuori della Cina, e quando Taiwan era intenta a realizzare la propria rete 4G.Il dipartimento di Stato Usa imporrà restrizioni al rilascio di visti per i dipendenti del colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei per “punirne la complicità negli abusi di diritti umani”. Lo ha annunciato il segretario di Stato Mike Pompeo nel corso di una conferenza stampa il 14 luglio. “Il dipartimento di Stato imporrà restrizioni ai visti per certi impiegati di compagnie tecnologiche cinesi come Huawei, che forniscono sostegno materiali a regimi che si macchiano di violazioni dei diritti umani e di abusi in tutto il mondo”, ha spiegato il capo della diplomazia di Washington. Pompeo ha chiarito ancora una volta di considerare Huawei “un braccio” del Partito comunista cinese, il cui sistema di “sorveglianza di Stato” si occupa della “censura dei dissidenti politici, della realizzazione di campi di internamento di massa nello Xinjiang e della riduzione in schiavitù della popolazione in tutta la Cina”.“Alcuni impiegati di Huawei forniscono sostegno materiale al regime del Partito comunista cinese che commette abusi dei diritti umani”, ha aggiunto Pompeo, secondo cui l’annuncio deve servire come avvertimento anche ad altre aziende. “Le compagnie di telecomunicazione in tutto il mondo devono considerarsi avvisate: se fanno affari con Huawei, fanno affari con gente che abusa dei diritti umani”. Quest’oggi il segretario di Stato ha anche riservato parole di elogio per il Regno Unito, che ieri ha annunciato l’esclusione del gigante cinese dallo sviluppo della sua rete 5G, e ha annunciato che il 20 luglio si recherà in visita proprio a Londra. "Sono certo che il Partito comunista cinese e le sue minacce nei confronti delle persone libere in tutto il mondo saranno al centro delle discussioni", ha aggiunto.Pompeo, ha annunciato che partirà il 20 luglio per una visita nel Regno Unito. "Sono certo che il Partito comunista cinese e le sue minacce nei confronti delle persone libere in tutto il mondo saranno al centro delle discussioni", ha detto Pompeo. Il segretario di Stato Usa ha sottolineato che troverà sicuramente tempo per "parlare dell'encomiabile decisione del Regno Unito di escludere Huawei dalla rete 5G e di rimuovere le sue tecnologie dalla rete già esistente". Il segretario di Stato Usa ha accolto con favore la decisione del governo di estromettere Huawei dagli appalti per la realizzazione della rete 5G nel Regno Unito.Nei giorni scorsi il governo britannico guidato dal premier Boris Johnson ha ordinato il blocco dell’acquisto di tecnologie e infrastrutture della cinese Huawei a partire dal 31 dicembre. Inoltre, il governo britannico ha deciso di sostituire ogni apparecchiatura sinora acquisita da Huawei entro il 2027. L’annuncio ufficiale del governo britannico è stata comunicata al Parlamento per bocca dal ministro per il Digitale, Oliver Dowden, dopo gli incontri del premier Boris Johnson con il Consiglio di sicurezza nazionale e il gabinetto dei ministri. La decisione di Londra arriva dopo quella degli Stati Uniti, che da mesi hanno vietato a Huawei di partecipare agli appalti per la realizzazione della rete 5G. (Cip)