Cina: coronavirus, dieci nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

- La Commissione sanitaria nazionale cinese ha riferito di dieci nuovi casi confermati di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui uno trasmesso a livello nazionale nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. Nessun decesso correlato alla malattia è stato segnalato nelle ultime 24ore, secondo la commissione. Ieri, 16 luglio, 18 persone sono state dimesse dagli ospedali dopo il recupero e un nuovo caso sospetto è stato segnalato a Shanghai. Nove nuovi casi importati - quattro nella provincia del Guangdong e uno a Shanghai, Jiangsu, Shandong, Guangxi e Shaanxi ciascuno - sono stati segnalati ieri, portando il numero totale di casi importati a 1.998. Di questi, 1.912 sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 86 sono rimasti ricoverati in ospedale con tre in gravi condizioni. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. La commissione ha affermato che tre persone sono ancora sospettate di essere contagiate dal virus. Secondo la commissione, 3.651 stretti contatti sono ancora sotto osservazione dopo che 46 persone sono state dimesse dall'osservazione medica ieri. (segue) (Cip)