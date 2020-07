Roma: Durigon (Lega), Zingaretti solo danni dai 'palazzi d'oro' al 'mascherina-gate'

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Persino la Corte dei Conti ha bocciato l'operato di Nicola Zingaretti ai tempi della Provincia di Roma per l'acquisto dei noti 'palazzi d'oro' all'Eur, su cui si ipotizza un danno erariale da 90 milioni di euro". Lo scrive in una nota il deputato Claudio Durigon, coordinatore romano della Lega. "Zingaretti, sempre assente alla Pisana e in giunta, ha continuato a fare danni anche in Regione Lazio, basta pensare all'ultimo scandalo del 'mascherina-gate' e alla condanna del suo ex capo di gabinetto, Maurizio Venafro, nel processo Mondo di mezzo. Speriamo che vada via al più presto e che la magistratura vada fino in fondo". (Com)