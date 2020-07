Ue: Conte, "difficile" chiudere negoziato su fondo ripresa nel fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È “difficile” che si possa chiudere il negoziato europeo sul fondo per la ripresa durante il Consiglio Ue che si terrà domani e sabato: sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso di un punto stampa organizzato al termine dell’incontro a Bruxelles con il presidente francese, Emmanuel Macron. “Con la Francia siamo stati promotori della ‘lettera dei 9’ e sin dall’inizio di questo percorso ci siamo ritrovati fianco a fianco insieme ad alti paesi”, ha detto Conte, secondo cui l’incontro “è stata un’occasione per scambiaci dei punti di vista” e “per affinare le previsioni e le strategie per domani. Condividiamo la necessità che tutto sia finalizzato al più presto”, pur sapendo che si tratta di un risultato complicato. “Fra 27 capi di Stato e di governo ci sono differenti sensibilità, ma con la Francia condividiamo la necessità di afferrare la dimensione politica. Non è una partita contabile”, ha aggiunto Conte, secondo cui bisogna “affermare bene il senso di una risposta europea forte, condivisa. L’obiettivo è una ripresa economica e sociale per tutti gli Stati membri, soprattutto per quelli più colpiti”. (segue) (Beb)