Ue: Conte, "difficile" chiudere negoziato su fondo ripresa nel fine settimana (2)

- Non si sbilancia su percentuali il presidente del Consiglio alle domande sulla possibilità di chiudere la partita nel corso di questo fine settimana. “La percentuale dipende dall’approccio. Se qualcuno dovesse perdere di vista la dimensione politica e metterla giù come qualcosa di contabile avremo sicuramente ancora da lavorare”, ha detto Conte. “La posta in gioco è l’Europa, una pronta ripresa per l’Europa, la competitività europea nel mondo. Mentre noi stiamo a discutere di qualche miliardo in più o meno, di qualche condizionalità in più o meno, perderemmo la competizione con gli Usa e la Cina a livello globale”, ha aggiunto il primo ministro. “Io credo e spero che tutti vorranno dare un contributo per affinare il progetto nei suoi dettagli, non mi voglio porre il problema su chi porrà gli ostacoli, voglio un approccio positivo”, ha concluso Conte. (Beb)