Argentina: ministro Esteri Solà, accordo Ue-Mercosur è passo indietro (2)

- Nonostante il giudizio negativo il ministro argentino non ha messo in dubbio il rispetto del documento siglato dal governo dell'ex presidente Mauricio Macri. "Lo firmeremo, ma esclusivamente nel rispetto della continuità giuridica", ha detto. L'ex governatore peronista della importante provincia di Buenos Aires ha quindi considerato che, nonostante tutto, l'accordo rappresenta anche "una sfida". "Concede termini sufficienti per adeguare lo sviluppo tecnologico della nostra industria alla possibilità di competere direttamente con i prodotti europei", ha affermato Solà. Secondo il ministro quindi "l'argentina deve pensarsi come un paese che deve scommettere di più sullo sviluppo tecnologico, specialmente a quello derivato dalla sua propria ricerca ma anche da quello derivato dall sviluppo globale". "Dobbiamo proiettarci nel futuro come un paese competitivo grazie all'introduzione della tecnologia in questi settori, se non siamo disposti ad accettare queste sfide non siamo disposti ad accettare neanche il mondo che verrà", ha quindi concluso. (Abu)