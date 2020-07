Usa: attacco hacker a Twitter, ora indaga anche l'Fbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sezione di San Francisco dell'Fbi ha dichiarato di aver avviato un'indagine sull'attacco hacker che ha colpito ieri i profili Twitter di numerose celebrità statunitensi, come il candidato presidenziale democratico Joe Biden, la star dei reality televisivi Kim Kardashian, l'ex presidente Barack Obama e il miliardario Elon Musk, e li ha usati per sollecitare trasferimenti in valuta digitale. Lo riporta l'emittente "Al Jazeera". "In questo momento, gli account sembrano essere stati compromessi per perpetuare le frodi di cripto-valuta", ha detto l'Fbi in una dichiarazione. "Consigliamo al pubblico di non cadere vittima di questa truffa inviando criptovaluta o denaro". Il giorno dopo la violazione, non è ancora chiaro se gli hacker hanno avuto anche accesso alla posta elettronica delle vittime. I legislatori statunitensi sono tuttavia preoccupati per futuri attacchi. "Mentre questo attacco appare motivato da scopi finanziari... immaginate se questi delinquenti avessero l'intento di diffondere la disinformazione e interferire con le nostre elezioni, sconvolgere il mercato azionario o sconvolgere le nostre relazioni internazionali", ha detto il senatore statunitense Ed Markey, un democratico, in un comunicato. (Nys)