Malesia: sfruttamento lavoro, Washington bandisce importazioni di guanti in lattice (2)

- La Polizia della Malesia ha convocato la scorsa settimana alcuni corrispondenti australiani di “Al Jazeera”, per interrogarli in merito a un recente documentario relativo all’arresto e ai maltrattamenti dei migranti in quel paese del Sud-est asiatico. Il documentario, intitolato “Locked Up in Malaysia’s Lockdown”, descriveva la detenzione di centinaia di immigrati irregolari nelle aree della Malesia sottoposte a blocco per la pandemia di coronavirus. La rete televisiva con sede nel Qatar ha reagito esprimendo sorpresa e preoccupazione, evidenziando il progressivo restringimento del perimetro della libera informazione in Malesia dallo scorso marzo, quando una crisi di governo ha riportato alla guida del paese le forze conservatrici sconfitte nel 2018 a seguito dello scandalo dei miliardi sottratti al fondo sovrano Mdb. Nelle scorse settimane le autorità malesi hanno proceduto anche contro il titolare di un portale d’informazione, accusato di oltraggio alla corte, e contro l’editore di un sito d’informazione medica, per i contenuti di un articolo. (Fim)