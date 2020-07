Usa: sindaco Chicago rivolge insulto razzista alla portavoce della Casa Bianca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- McEnany aveva poi puntato l’indice contro le grandi città statunitensi a guida democratica, inclusa Chicago, nota per il suo elevato tasso di omicidi e crimini violenti: “Ho qui per voi un elenco dei bambini uccisi (nel corso di sparatorie) nel paese. E’ inaccettabile, e il presidente intende assumere iniziative nel caso il derelitto sindaco di Chicago intendesse chiedere aiuto al governo federale”, aveva affermato la portavoce. Lightfoot, chiamata in causa dalla portavoce della Casa Bianca, ha replicato su Twitter con una singola frase: “Karen, attenta a come parli!”. “Karen” è un insulto a sfondo razziale rivolto alle donne bianche. Alla prima cittadina di Chicago ha replicato la campagna elettorale di Donald Trump, ricordando che “a Chicago i neri sono vittime di omicidio a tassi record. La violenza e le uccisioni sono fuori controllo (…): 64 sparatorie e 11 vittime soltanto lo scorso fine settimana. 373 persone sono state uccise dall’inizio dell’anno, un aumento del 35 per cento”, ha scritto su Teitter un funzionario della campagna di Trump, Gary Corby. (Nys)