Usa: leader repubblicano alla Camera, togliere fondi a città che non proteggono le statue

- Il leader repubblicano della Camera, Kevin McCarthy, ha introdotto giovedì una legislazione che ha lo scopo di proteggere le statue prese di mira dai manifestanti, impedendo ai governi statali e locali c he non proteggono i monumenti di ricevere sovvenzioni federali. Lo riporta l'emittente "Fox News". McCarthy ha presentato il disegno di legge, intitolato "Protect America's Statues Act of 2020" mentre vari monumenti e statue nelle città di tutti gli Stati Uniti sono presi di mira da atti vandalici dei manifestanti antirazzisti. "I monumenti pubblici sono indispensabili perché raccontano la storia statunitense. È sbagliato cancellare la nostra storia", ha detto McCarthy in una dichiarazione: "Invece, le folle di sinistra nelle città di tutto il paese stanno distruggendo le statue del generale Grant, di San Serra, di Cristoforo Colombo e degli abolizionisti", ha continuato. "Questa è l'illegalità nella sua forma più pura e inaccettabile". Ha aggiunto: "La mia legislazione ha conseguenze reali per gli Stati e le città: se non c'è l'ordine non c'è il finanziamento. È tempo di rispettare le nostre leggi, di proteggere la nostra storia e di punire chi distrugge le statue". (Nys)