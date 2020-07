Usa: Pompeo accusa il "Nyt" di essere filocinese e difende storia nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, oggi ha attaccato i media come promotori della propaganda cinese e ha criticato il dibattito nazionale sul razzismo alla presentazione del primo rapporto del dipartimento di Stato sulla Commissione per i diritti inalienabili. Lo riporta il sito "The Hill". La commissione, intesa a stabilire un testo fondamentale per il modo in cui gli Stati Uniti definiscono i diritti umani, è stata criticata per aver trascurato i diritti riproduttivi delle donne e i diritti delle minoranze sessuali. Pompeo ha detto che coloro che oggi criticano gli Stati Uniti non li riconoscono come "fondamentalmente buoni". Il segretario ha criticato il "New York Times" nel suo discorso, dicendo che il suo progetto di giornalismo che descrive la storia della schiavitù africana negli Stati Uniti, "Il Progetto 1619", "vuole farvi credere che il nostro paese è stato fondato sulla schiavitù". Pompeo ha paragonato il giornale al governo cinese, dicendo: "Vogliono che crediate all'ideologia marxista secondo cui gli Stati Uniti sono fatti solo da oppressori e oppressi. Il Partito comunista cinese deve essere gioioso quando vede il New York Times declamare la sua ideologia". Amnesty International ha definito la pubblicazione del rapporto "una pericolosa trovata politica". (Nys)